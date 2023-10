Apple stellt neues Macbook-Lineup mit M3-Chips vor

Apple hat ein neues Macbook-Pro-Lineup mit der M3-Familie vorgestellt. Die M3-Chips sind laut dem Hersteller aus Cupertino die ersten Computer-Chips, die im 3-Nanometer-Verfahren gefertigt wurden, und sollen den bisher grössten technischen Sprung der eigenen Grafikarchitektur darstellen (mehr zu den Chips lesen Sie in dieser Meldung ). Zudem verfügt die GPU über sogenanntes Dynamisches Caching. Mit dieser Technologie wird der Hardware die Nutzung des lokalen Arbeitsspeichers in Echtzeit zugewiesen, sodass für jede Aufgabe nur die exakt benötigte Menge an Speicher verwendet wird.Das 14-Zoll-Macbook Pro mit dem M3-Chip soll sich vor allem für alltägliche Aufgaben und Zielgruppen wie Kreative und Studierende eignen. Das Notebook ist laut Hersteller bis zu 60 Prozent schneller als das 13-Zoll-Macbook Pro mit M1.Die Macbook-Pro-Modelle (14 und 16 Zoll) mit dem M3 Pro liefern hingegen mehr Leistung und zielen somit auf anspruchsvollere Nutzer wie Programmierer und Forscher ab. Apple verspricht hier eine um 40 Prozent höhere Leistung im Vergleich zum 16-Zoll-Modell mit dem M1-Pro-Chip. Die beiden Modelle verfügen über 18 oder 36 GB Arbeitsspeicher und 512 GB beziehungsweise 1 TB Flash-Speicher.