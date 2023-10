Bundeskanzlei kündigt Govtech Hackathon 2024 an

Der Bereich digitale Transformation und IKT-Lenkung (DTI) der Bundeskanzlei führt gemeinsam mit Opendata den nächsten Hackathon durch. Dieser findet unter dem Thema "vernetzte Schweiz" am 14. und 15. März 2024 in Bern statt. Darunter fallen verschiedene Subbereiche, wie etwa innovativer Datenaustausch und Datennutzung, digitale Behördendienstleistungen, Vernetzung der öffentlichen Verwaltung mit der Wissenschaft und der Einsatz von KI. Mit dem Govtech Hackathon sucht die Regierung Freiwillige, die gemeinsam mit anderen Teilnehmern sowie Experten und Entwicklern aus den jeweiligen Bereichen an Lösungen von verschiedenen Problemen knobeln und frische Ansätze in die Bundesregierung bringen möchten.Der Teilnahme am Hackathon ist kostenlos, Interessierte können sich hier anmelden. Programmierkenntnisse sind sicherlich nützlich, jedoch keine Voraussetzung für die Teilnahme. (dok)