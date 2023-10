CEOs sorgen sich um Cyberresilienz ihrer Unternehmen

Die aktuelle Studie "The Cyber-Resilient CEO" von Accenture stellt fest, dass drei Viertel der weltweit befragten CEOs finden, ihr Unternehmen sei nicht in der Lage, Cyberangriffe abzuwehren oder die dadurch entstehenden Schäden wenigstens zu minimieren. Auf der anderen Seite bezeichnen 96 Prozent der Befragten Cybersicherheit als entscheidend für Wachstum und Stabilität des Unternehmens. Dies zeige deutlich, dass das Thema Cybersicherheit zwar erkannt sei, aber nicht proaktiv angegangen werde. So sagen 60 Prozent der insgesamt 1000 befragten CEOs, Cybersicherheit sei nicht von Anfang an Bestandteil der Geschäftsstrategien, Dienstleistungen oder Produkte. Nur 16 Prozent geben an, Cybersicherheit werde regelmässig an Vorstandssitzungen diskutiert. Und 44 Prozent meinen, Cybersicherheit bestehe mehr aus punktuellen, kurzfristigen Aktionen als aus einem kontinuierlichen Engagement. Dies mag auch daher rühren, dass 91 Prozent der CEOs Cybersicherheit als eine rein technische Funktion ansehen, für die der CIO oder der CISO zuständig ist.Des Weiteren betrachten 54 Prozent die Kosten für Cybersicherheit als höher im Vergleich zu den Kosten eines Cyberangriffs. Als Gegenbeispiel nennt Accenture ein Transport- und Logistikunternehmen, bei dem ein Angriff zu einem Rückgang des Geschäftsvolumens um 20 Prozent und zu Verlusten in Höhe von 300 Millionen US-Dollar führte.