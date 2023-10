D-Link bestätigt Hackerangriff und Entwendung von Kundendaten

Der taiwanesische Netzwerkequipment-Hersteller D-Link hat bestätigt, dass diesen Monat Hacker in die Systeme eingedrungen sind. Wie Günter Born in seinem Windows-Blog berichtet , wurde anfangs Oktober in einem Forum darüber berichtet, dass Angreifer ins D-Link-Netzwerk eingedrungen seien und angeblich Millionen von Nutzerdaten gestohlen hätten.Wie D-Link mittlerweile herausgefunden hat, wurde offenbar ein Mitarbeiter Opfer eines Phishing-Angriffs, was zu einem nicht autorisierten Zugriff auf seit langem nicht mehr benutzte Daten geführt habe. Der Angriff sei über ein D-View-System erfolgt, das zur Überwachung lokaler Netzwerkgeräte dient. Untersuchungen hätten allerdings gezeigt, dass die Daten keine Benutzer-IDs oder Finanzdaten enthalten haben und dass es sich nicht um Millionen sondern lediglich um einige Hundert Datensätze gehandelt habe. Diese sollen ausserdem zu Konten gehören, die während mindestens sieben Jahren nicht mehr aktiv waren. (rd)