Was beim Startmenü von Windows 11 am meisten gewünscht wird

Vollständige Entfernung der Empfehlungen

Änderung der Grösse des Startmenüs erlauben

Rückkehr zum Windows-10-Design des Startmenüs

Jump Lists für im Startmenü angepinnte Apps

Deinstallieren soll neue Einstellungen öffnen statt veraltete Systemsteuerung

Darstellung der Alle-Apps-Liste als Rasteransicht und nicht als vertikale Liste

Die Alle-Apps-Liste soll standardmässig und nicht erst nach einem Klick gezeigt werden

Eine Full-Screen-Option fürs Startmenü

Rückkehr der Live Tiles

Mit dem Startmenü in Windows 11 stösst Microsoft bei vielen Usern auf wenig Gegenliebe. Zwar wird immer wieder hier und dort verbessert und korrigiert, dennoch sehnen sich viele nach der Vorgängervariante von Windows 10 oder zumindest nach einige Verhaltensweisen des Vorgängers zurück.Bei "Neowin" war dies Anlass, ausgehend von den Kommentaren in Microsofts Feedback Hub, die meistgewünschten Änderungen zusammenzutragen , die man sich beim Startmenü von Windows 11 wünscht. Herausgekommen ist die nachfolgende Aufzählung:Microsoft verfolgt die Äusserungen im Feedback Hub genau und antwortet jeweils auch auf die Kommentare. Teilweise werden die gewünschten Änderungen auch bereits in den Preview-Versionen des Insiders-Programms getestet, teilweise werden die Änderungswünsche offenbar auch einfach ignoriert. (rd)