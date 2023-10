Microsoft peppt Windows-11-Setup mit Minigame auf

Wie jeder Windows-Nutzer weiss: Installationen und Updates des Betriebssystems können langwierig sein. Wer bisher aber zum Smartphone griff oder den Kaffee nachfüllte, kann ab sofort auf eine neue Option zurückgreifen, um die Wartezeit zu verkürzen. Denn wie "The Verge" im Rahmen eines Produkttests entdeckt hat, lässt sich während dem Windows-11-Setup das Minigame Let's Surf spielen. Dabei handelt es sich um eine runderneuerte Version des bereits 1991 veröffentlichten Spiels Skifree, das – wie der Name verrät – nicht mehr auf den Berg, sondern mittlerweile auf die Wellen ruft.Wer das kleine Easteregg auch ohne Windows-Neuinstallation ausprobieren will, hat dazu im Edge Browser die Möglichkeit. Seit rund drei Jahren steht Let's Surf hier bereits für den kurzweiligen Zeitvertreib zur Verfügung. Interessierte müssen lediglich "edge://surf" in die Adresszeile eingeben und schon kann man lossurfen.Laut "The Verge" ist das Minigame nun optional sowohl während Windows-Updates als auch beim Wiederherstellen von Backups spielbar. Autor Tom Warren hat die sympathische Neuerung aber bisher nur auf dem Surface Laptop Studio 2 entdecken können. Ob und wann Let's surf Windows-Wartezeiten für alle User verkürzen wird, steht noch nicht fest. (sta)