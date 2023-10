Microsoft präsentiert Anleitung zur Installation von Linux

In einer Anleitung, die hier zu finden ist , hat Microsoft auf seiner Lern-Plattform Tipps und Tricks für die Installation von Linux veröffentlicht. Diese ist in vier Kapitel aufgeteilt: Die Installationsmethode, die Wahl der Linux-Distribution, einer Anleitung zur Installationsmethode und das Kapitel "nach der Installation".Im ersten Kapitel haben Linux-Neulinge die Wahl zwischen der Installation auf dem Windows Subsystem for Linux (WSL), einer VM in der Cloud, einer VM auf dem lokalen PC oder auf dem lokalen Rechner selbst (via bootable USB Drive). Für alle Optionen werden dabei die wichtigsten Faktoren und Requirements aufgeführt. In Kapitel zwei gibt's einen kurzen Abriss über die Kriterien, nach denen man eine der mehr als 600 verschiedenen Linux-Distros aussuchen soll und in Kapitel drei die Anleitung für die oben genannten verschiedenen Installationsarten.