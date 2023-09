Ubuntu 23.10 Beta 'Mantic Minotaur' ist verfügbar

Das Ubuntu-Team hat den Release 23.10 seiner Linux-Distribution in einer Betaversion für Desktop, Server und Cloud-Deployments freigegeben. Die neue Ausgabe, entwickelt unter dem Codenamen Mantic Minotaur, wartet in der Desktop-Variante sowie der Server-Variante mit einem neuen Subiquity-Installer auf – auf Wunsch lässt sich aber auch weiterhin der klassische Installer verwenden. Die Beta kommt mit dem aktuellen Linux-Kernel 6.5 und enthält zahlreiche Package-Updates.Gleichzeitig mit Ubuntu selbst stehen sämtliche UI- und Nutzungsvarianten (Flavours) zum Beta-Download bereit, also Edubuntu, Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu Budgie, Ubuntu Cinnamon, Ubuntu Kylin, Ubuntu MATE, Ubuntu Studio, Ubuntu Unity und Xubuntu. Sämtliche Images lassen sich unter cdimage.ubuntu.com herunterladen. Die Release Notes zur Beta finden sich im Discourse-Forum von Ubuntu . Der finale Relase wird auf den 12. Oktober 2023 erwartet. (ubi)