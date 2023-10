Google wehrt grössten DDoS-Angriff mit 398 Millionen Zugriffen pro Sekunde ab

Google hat den bisher grössten gemessenen DDoS-Angriff aller Zeit abwehren müssen. Der Umfang übersteigt den bisherigen Rekord von Zugriffen pro Sekunde (rps, requents per second) um ein Vielfaches: Bis zu 398 Millionen Mal pro Sekunde wurde auf Google Cloud zugegriffen, was den bisherigen Rekord von Google aus dem Jahr 2022 (46 rps) in den Schatten stellt. Der Angriff dauerte zwei Minuten lange und soll damit eine grössere Anzahl Zugriffe generiert haben als Wikipedia über den gesamten September.Die Grösse des Angriffs ist denn auch einer neuen Technik geschuldet, welche die Angreifer einsetzten, wie Google im zugehörigen Blogbeitrag schreibt. Hierbei handelt es sich um eine HTTP/2 "Rapid Reset"-Technik, die auf Stream Multiplexing basiert. Hierzu hat Google einen separaten Artikel aufgeschaltet , der hier einzusehen ist und Details zur neuen Angriffstechnik vermittelt.