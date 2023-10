Acht praxisbezogene Fragen zum Datenschutzgesetz: Das beschäftigt Schweizer KMU

Das revidierte Schweizer Datenschutzgesetz ist seit einem Monat in Kraft. Zur Theorie kann man viel lesen. Aber wie sieht es in der Praxis bei Schweizer KMU aus?Rechtsanwältin und Datenschutzexpertin Michelle Balthasar berichtet im Interview von ihren Erfahrungen aus zahlreichen Beratungen mit hiesigen Unternehmen und beantwortet praxisbezogene Fragen zum neuen Datenschutzgesetz.Was die hiesigen KMU in Sachen Datenschutz beschäftigt und wie man mit der Reibungsfläche zwischen Löschungsbegehren und Aufbewahrungspflichten umgeht, ist hier im Interview zu lesen Der Artikel ist auch in der aktuellen Ausgabe von "Swiss IT Magazine" erschienen. Noch kein Abo? Hier kostenloses Probeabo bestellen und unverbindlich reinschnuppern. (win)