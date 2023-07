EU und USA schliessen neues Datenschutzabkommen

11. Juli 2023 - Nachdem Privacy Shield 2020 gekippt wurde, einigen sich die EU und die USA nun auf ein neues Datenschutzabkommen. Dieses legt fest, dass die USA ein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten gewährleistet.

Drei Jahre nach dem Aus von Privacy Shield hat die EU-Kommission ein Datenschutzabkommen zwischen den USA und der EU verabschiedet. In dem Beschluss wird gemäss Mitteilung festgelegt, dass die USA ein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten gewährleisten, die aus der EU an US-Unternehmen übermittelt werden.Mit verbindlichen Garantien, die die neue Regelung mit sich bringt, wurden dabei die Bedenken des Europäischen Gerichtshofes ausgeräumt. Dieser hatte Privacy Shield im Juli 2020 gekippt, weil das Datenschutzniveau in den USA nicht den EU-Standards entspräche. Dabei wurden insbesondere die weitreichenden Zugriffsmöglichkeiten von US-Geheimdiensten auf Daten von Europäern kritisiert.Künftig dürfen US-Geheimdienste laut EU-Kommission nur auf Daten zugreifen, wenn es notwendig und verhältnismässig sei. Ebenso ist geplant, ein Gericht – ein Data Protection Review Court (DPRC) – zur Überprüfung des Datenschutzes einzurichten. Stellt das Gericht zur Datenschutzüberprüfung dabei beispielsweise fest, dass bei der Datenerhebung gegen die neuen Garantien verstossen wurde, kann es die Löschung der Daten anordnen.