Digital Republic erweitert SIM-Angebot zum Kampfpreis

(Quelle: Pixabay/onkelglocke)

14. September 2023 - Digital Republic baut das Angebot um einen besonders günstigen Tarif für Smartwatches und Sensoren aus. Ausserdem kann das Angebot des digitalen Schweizer Mobilfunkanbieters neu 30 Tage kostenlos getestet werden.

Der Schweizer Mobilfunkanbieter Digital Republic bietet bereits seit drei Jahren eSIM-Angebote an. Nun hat der Pionier ein neues, besonders günstiges Angebot lanciert: Mit dem Flat-0.4-Tarif ist die unlimitierte Datennutzung via eSIM bereits für 4 Franken monatlich erhältlich. Die Geschwindigkeit ist auf 0,4 Mbit Download und 0,2 Mbit Upload beschränkt, was diesen Tarif speziell für Smartwatches oder Sensoren aller Art interessant macht. Darüber hinaus bietet Digital Republic fünf weitere Tarife an, die eine Geschwindigkeit von bis zu 2 Gbit Down- und 300 Mbit Upload ermöglichen. Die unlimitierte Nutzung von Telefonie und SMS in der Schweiz kann als Option für monatlich 10 Franken hinzugebucht werden.Um Kunden den Wechsel und die Nutzung der eSIM schmackhaft zu machen, kann man das Angebot von Digital Republic neu für 30 Tage kostenlos testen. Verfügt das Gerät über eine Dual-SIM-Funktion, was bei den meisten Smartphones der Fall ist, bleibt der bisherige Mobilfunkanbieter samt Telefonnummer weiterhin aktiv, was ein müheloses und unkompliziertes Testen ermöglicht. Apropos mühelos: Digital Republic verspricht, dass die eSIM innert fünf Minuten eingerichtet ist und gleich losgesurft werden kann. Eine Liste mit Geräten, welche eSIM unterstützen, bietet Digital Republic hier an. (dok)