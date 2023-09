Apple führt iCloud-Abos mit 6 und 12 TByte ein

14. September 2023 - Wem der iCloud-Speicher aktuell nicht ausreicht, der kann bald aufstocken: Apple bietet in Kürze zwei neue Abos für iCloud+ mit 6 TByte oder 12 TByte an.

Apple hat zwei neue Abomodelle für den iCloud+-Dienst angekündigt. Künftig sollen Kunden bis zu 12 TByte an Daten auf den Apple-Servern ablegen können. Bisher war die Obergrenze bereits bei 2 TByte erreicht. Das grosse Datenvolumen hat aber seinen Preis. Für 6 TByte werden 30 Franken pro Monat fällig, für die 12-TByte-Variante 60 Franken.Wer das Geld aber in den iCloud+-Dienst investieren möchte, der erhält zudem Zugriff auf verschiedene Premium Features. Dazu zählen Privat Relay, "E-Mail-Adresse verbergen", eine eigene E-Mail-Domain und die Unterstützung für HomeKit Secure Video.Apple startet die neuen Angebote am 18. September. Zu diesem Termin soll auch das Softwareupdate auf iOS 17 erhältlich sein. Etwas später folgen dann die neuen iPhone 15-Modelle ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Weiterhin kostenfrei sind hingegen 5 GByte Speicherplatz für die iCloud. An diesem Einsteigerpaket ändern die neuen Varianten nichts. (sta)