Mitarbeiterbeurteilung à la Microsoft

11. September 2023 - Ein neues Beurteilungssystem teilt die Mitarbeitenden bei Microsoft in vier Kategorien ein, will aber nicht als Bewertung verstanden werden, sondern soll Führungskräfte bei der Ermittlung der Bedeutung der Mitarbeitenden helfen.

Die Voraussetzungen für die Einstufung Successful Impact lesen sich laut dem "Insider"-Artikel wie folgt: "Wenn ein Mitarbeiter wider alle Erwartungen konsequent geleistet hat, bedeutet dies in vielen Fällen, dass er einige Erwartungen übertroffen und eine Wachstumsmentalität gezeigt hat, indem er persönliche Verantwortung für Rückschläge übernommen hat, Feedback eingeholt hat und die gewonnenen Erkenntnisse genutzt hat, um eine grössere Wirkung zu erzielen, und die kulturellen Erwartungen und Werte von Microsoft konsequent erfüllt hat." Mitarbeitende, die nicht alle diese Erwartungen erfüllen, geraten in die Kategorien Lower oder Slightly Lower Than Expected.Microsoft-Manager sollen die Impact-Klassifizierungen gegenüber den Mitarbeitenden nicht im Sinn einer Bewertung erwähnen. Sie sollen vielmehr den Vorgesetzten bei der Ermittlung der Bedeutung der Mitarbeitenden und der Entlohnung helfen sowie die Bereitstellung eines klaren Leistungsfeedbacks unterstützen und den Mitarbeitenden klar machen, wie ihre Bedeutung mit ihrem Lohn und allfälligen Boni zusammenhängt. (ubi)