Microsoft friert Gehälter dieses Jahr ein

(Quelle: Microsoft)

12. Mai 2023 - Microsoft-CEO Satya Nadella hat die Mitarbeitenden darüber informiert, dass man aus Kostengründen im laufenden Jahr auf Gehaltserhöhungen bei Vollzeitangestellten verzichten werde.

Der Technologieriese Microsoft hat das jüngste Quartal zwar gerade mit einem Nettogewinn von weit über 18 Milliarden Dollar abgeschlossen, doch hält dies die Konzernspitze nicht davon ab, bei den Personalkosten auf die Sparbremse zu treten. Wie "The Register" berichtet , hat CEO Satya Nadella in einer E-Mail dem Personal mitteilt, dass die Gehälter von Vollzeitangestellten dieses Jahr eingefroren werden.Microsoft habe vergangenes Jahr erhebliche Investitionen in Kompensationen geleistet, schreibt Nadella, in Form von Aktienoptionen oder Bonuszahlungen. Dieses Jahr seien die wirtschaftlichen Bedingungen aber ganz anders, gerade was die Kundennachfrage oder den Arbeitsmarkt betreffe. Dazu erfordere die Situation grosse Investitionen in Innovationen, weshalb es dieses Jahr keine Gehaltserhöhung für Vollzeitangestellte geben werden. Nicht von der Massnahme betroffen sind laut Nadella Angestellte, die im Stundenlohn beschäftigt sind. (rd)