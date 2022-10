Wieder Entlassungen bei Microsoft

19. Oktober 2022 - Medien berichten, Microsoft entlasse bis zu 1000 Mitarbeitende. Betroffen sind verschiedene Teams, Standorte und Hierarchiestufen.

Microsoft plant laut Medienberichten weitere Kündigungen. So meldet das Newsmagazin "Axios", der Redmonder Konzern habe Entlassungen in mehreren Abteilungen angekündigt. Laut einem Insider soll dabei maximal 1000 Mitarbeitenden in verschiedenen Teams und Standorten weltweit sowie auf verschiedenen Hierarchiestufen gekündigt werden.Der Beitrag bezeichnet Microsofts neue Layoff-Runde als ein weiteres Beispiel eines Tech-Konzerns, der angesichts der Wirtschaftslage nach bereits erfolgtem Einstellungsstopp zusätzlich Stellen streicht. Fast alle grösseren Tech-Firmen hätten den Personalbestand zumindest langsamer wachsen lassen, viele davon würden nur noch die wichtigsten Funktionen zusätzlich besetzen. Und diverse Unternehmen der Tech-Branche hätten schon zu Entlassungen gegriffen, darunter Snap und Flipboard. Auch Meta, wo bereits nicht mehr eingestellt wird, soll demnach die Budgets in den meisten Abteilungen zusammenstreichen und es sei mit Entlassungen zu rechnen. (ubi)