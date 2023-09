IFA: Lenovo stellt Gaming-Handheld Legion Go vor

(Quelle: Lenovo)

1. September 2023 - Mit Legion Go hat Lenovo einen mobilen Gaming-Handheld auf Windows-11-Basis vorgestellt. Passend dazu gibt's die Legion Glasses, die für jedes Auge einen hochauflösenden Bildschirm emulieren.

Lenovo steigt in den Markt für Gaming-Handhelds ein und hat anlässlich der IFA Lenovo Legion Go vorgestellt, einen fürs Gaming konzipierten mobilen Windows-11-Rechner mit einem 8,8-Zoll-Touchpad-Display, das 2560 x 1600 Pixel darstellt. Der 850 Gramm schwere Rechner (mit seitlich angedockten Controllern) arbeitet mit einer AMD-Ryzen-Z1-CPU und AMD RDNA Graphics. Der mobile Gaming-PC verfügt weiter über 16 GB RAM und eine Storage-Ausstattung von wahlweise 256 GB, 512 GB oder 1 TB.Dazu hat Lenovo für mobile Gamer die Legion Glasses vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen wie eine Brille getragenen virtuellen Monitor mit Mikro-OLED-Displays, der für jedes Auge eine HD-Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten bietet und die Funktionalität eines Grossbildschirms emuliert, HiFi-Lautsprecher inklusive.Um eine breite Auswahl an Spielen anzubieten, wurde ausserdem Legion Space lanciert, womit der Zugriff auf alle Spieleplattformen und -Shops ermöglicht wird. Hier werden lokal installierte Spiele angezeigt, zudem ist über den Legion Game Store auch der Kauf von neuen Spielen möglich.Lenovo will den Legion-Go-Handheld wie auch die Legion Glasses im Herbst für rund 800 respektive 500 Franken auf den Markt bringen (rd)