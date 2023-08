Neue iPhones werden am 12. September präsentiert

(Quelle: Apple)

30. August 2023 - Apple hat zu einem Special Event am 12. September geladen. Dabei wird das iPhone 15 gezeigt. Gerechnet wird ausserdem mit neuen Uhren.

Apple hat unter dem Motto "Wonderlust" zum Special Event am 12. September geladen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird das Unternehmen an diesem Dienstagabend mitteleuropäischer Zeit das iPhone 15 in seinen verschiedenen Ausprägungen präsentieren. Man rechnet heuer mit vier verschiedenen Versionen – wobei vor allem die hochwertigste, die heuer den Zusatz Ultra tragen könnte – mit Spannung erwartet wird.Auf der Einladung zum Special Event finden sich immer wieder Hinweise darauf, was Apple präsentieren könnte. In diesem Jahr erscheint das Logo in einem sandigen, graublauen Look. Spekuliert wird nun über ein neues Oberflächen-Finish, das rauer sein und sich sandiger anfühlen könnte. Auch ein graublauer Farbton für das iPhone scheint möglich.Gerechnet wird auch mit neuen Uhren – konkret mit der Vorstellung der Apple Watch Series 9. Hier gibt es aber kaum Vorab-Leaks, entsprechend tief sind die Erwartungen an Neuerungen. Mit neuen Macs oder neuen iPads wird eher weniger gerechnet, hier kann man davon ausgehen, dass Apple solche später im Herbst präsentieren wird. (mw)