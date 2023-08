EPD der Post in sechs Kantonen online eröffnen

21. August 2023 - In den Kantonen Basel-Stadt, Bern, Schaffhausen, Solothurn, Zug und Zürich lässt sich das elektronische Patientendossier der Post ab sofort komplett online eröffnen.

Das elektronische Patientendossier (EPD), das bei der Reduktion der Gesundheitskosten helfen soll, kommt bisher nur schleppend voran. Einer der EPD-Anbieter, die Post, will den potenziellen Nutzern die Eröffnung eines Dossiers nun erleichtern. Ab sofort können Einwohner der Kantone Basel-Stadt, Bern, Schaffhausen, Solothurn, Zug und Zürich ihr EPD vollständig online eröffnen. Der bisher notwendige Gang zu einer EPD-Eröffnungsstelle entfällt damit. Die Post hat dazu einen digitalen Onboarding-Service entwickelt.Für die Online-Eröffnung eines EPD bedarf es allerdings einer verifizierten digitalen Identität von SwissID. Damit ausgestattet, kann man sich bei der EPD-Betriebsgesellschaft Post Sanela Health über ein Online-Antragsformular anmelden. Das Formular lässt sich mithilfe der SwissID-App digital unterzeichnen. Sobald dies erledigt ist, erhält der Antragsteller einen Benutzernamen und ein Initialpasswort und kann sich in sein EPD einloggen.

Laut einem EPD-Blogpost der Post wurde der digitale Eröffnungs-Service in mehreren Pilotphasen getestet und entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen. Weiter unterliegt das System dem Bug-Bounty-Programm der Post und wird so laufend durch ethische Hacker und Sicherheitsexperten überprüft. Der Onboarding-Service soll in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Stammgemeinschaften auf weitere Kantone ausgedehnt werden. Die Post arbeitet darüber hinaus an künftigen Zusatzdiensten wie der Integration des E-Impfdossiers und der E-Medikation ins EPD. (ubi)