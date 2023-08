T-Systems Schweiz lanciert Private-Cloud-Services für SAP-Workloads

17. August 2023 - T-Systems Schweiz rund um Thorsten Bolz (Bild), Head of Cloud Services, bringt mit Future Cloud Infrastructure einen weiteren Private-Cloud-Services auf den Markt, der insbesondere für SAP-Workloads gedacht ist.

T-Systems ergänzt sein Angebot in der Schweiz mit einem neuen Private-Cloud-Service. Diese neue Future-Cloud-Infrastructure (FCI)-Plattform mit garantierter Datenhaltung in der Schweiz ist gemäss Mitteilung an Public-Cloud-Prozessen ausgerichtet und soll als Bindeglied zwischen der Public Cloud und anderen Infrastrukturen fungieren. Dabei erwähnt T-Systems im Speziellen klassische und On-Premises-Systeme, die neben den Cloud-Infrastrukturen weitere bewirtschaftet werden müssen. Dies soll dank des neuen Private-Cloud-Services sicher und – so T-Systems – kostenattraktiv möglich sein.Dabei soll sich das Angebot insbesondere an SAP-Workloads richten. So können Unternehmen etwa SAP as a Service in einem hybriden Modell beziehen, wobei T-Systems Sicherheit, Compliance und Data Privacy Protection nach Schweizer und EU-Recht verspricht, ebenso wie Skalierbarkeit und Performance. Und über das Cosmos-Portal von T-Systems soll es möglich sein, alle SAP-Systeme im selben Look&Feel auf einer einzigen Oberfläche zu orchestrieren. Zudem lasen sich über ein Self-Service-Portal IT-Services für SAP-Umgebungen hinzubuchen und die Cloud-Ressourcen anpassen.