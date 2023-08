PWAs kostenlos in Microsoft Store einstellen für kurze Zeit

(Quelle: Microsoft)

17. August 2023 - Bis am 15. September 2023 ermöglicht es Microsoft Entwicklern, ihre Progessive Web Apps (PWA) unter gewissen Voraussetzungen kostenlos im Microsoft Store zu veröffentlichen.

Microsoft ermöglicht es für eine kurze Zeit, Progressive Web Apps (PWA) kostenlos in seinem Store zu veröffentlichen, wie das Unternehmen in einem Blogbeitrag verkündet. PWAs ermöglichen ein "Native App"-Erlebnis und integrieren sich gut in das Windows-Ökosystem. Beispielsweise können PWAs wie andere Apps in den Windows-Anwendungseinstellungen, im Startmenü und in der Taskleiste erscheinen, in einem eigenen Fenster ausgeführt werden, Audio im Hintergrund abspielen und Push-Benachrichtigungen verwenden.Bis zum 15. September 2023 sollen Entwickler nun solche Apps ohne Bezahlung einer Developer-Gebühr im Microsoft Store zur Verfügung stellen können. Dazu müssen sich die Entwickler allerdings bei Microsoft bewerben, müssen ihre Apps doch bestimmte Anforderungen erfüllen. Dazu gehören, dass die Entwickler eine PWA besitzen, die von Microsoft Edge installierbar ist, dass sie alle erforderlichen Web-Manifest-Felder enthält und mindestens zwei Desktop-Erweiterungen implementiert.