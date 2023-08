Microsoft und Open Web Docs updaten PWA-Dokumentation

10. August 2023 - Die offene Entwickler-Dokumentation für Progressive Web Apps wurde 2017 verfasst und seither kaum aufdatiert. Nun haben sich Microsoft und Open Web Docs zusammen einem Update der Dokumentation angenommen.

Microsoft hat in Zusammenarbeit mit Open Web Docs (OWD, ehemals Mozilla Developer Network und Mozilla Developer Center) den Abschnitt über Progressive Web Apps (PWAs) in der Entwickler-Dokumentation aufdatiert. Die Sektion ist damit laut Microsoft der richtige Ort, um mit der Entwicklung einer PWA zu starten oder wichtige Dinge rund um die PWA-Entwicklung zu lernen, wie es im Blogpost von Microsoft heisst.Dem Blogpost von Open Web Docs ist zu entnehmen , dass es wohl an der Zeit für ein Update war: Die Dokumentation sei grösstenteils 2017 entstanden und ist damit schon etwa sechs Jahre alt. Updates gab es in dieser Zeit nur wenige. Microsoft schreibt derweil, dass man die Chance genutzt habe, um "neue Funktionen, bewährte Verfahren und aufkommende Entwickler- und Nutzertrends über mobile Geräte hinaus zu berücksichtigen."