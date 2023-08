Chrome 116 behebt 26 Sicherheitsschwachstellen

(Quelle: Pixabay)

16. August 2023 - Google hat den Chrome-Browser auf die Version 116 aktualisiert. Die neue Version dient primär der Behebung von Sicherheitsschachstellen. Bei acht der 26 Lecks wird das Risiko als hoch beurteilt.

Google hat den Chrome-Browser für Windows, MacOS und Linux auf die Version 116 aktualisiert und behebt damit eine Reihe von 26, teils gravierenden Sicherheitslecks. Wie der Internetriese in den Release Notes bekanntgibt, werden mit dem Update acht Schwachstellen behoben, deren Risiko als hoch beurteilt wird, sowie 13 mit mittelgrossem Risiko.Details zu den einzelnen Schwachstellen will Google wie gewohnt erst dann preisgeben, wenn ein Grossteil der Anwender die Version, die in den kommenden Tagen und Wochen verteilt wird, installiert hat.Die Windows-Version von Chrome 116 steht per sofort in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. (rd)