Chrome erlaubt neu einmalige Berechtigungen

(Quelle: Google)

3. August 2023 - Chrome ermöglicht ab der kommenden Version 116, Berechtigungen einmalig zu vergeben. Damit möchte Google den Nutzern mehr Kontrolle geben.

Wer bislang von einer Webseite oder Webapplikation in Chrome nach Berechtigungen gefragt wurde, konnte diese entweder erteilen oder ablehnen. Damit war die Antwort jedoch definitiv. Neu erlaubt der Browser bei Zugriffsanfragen auf Geolocation, Kamera oder Mikrofon eine einmalige Berechtigung. Dies schreibt Google in seinem Blog. Damit wird der Zugriff so lange gewährt, wie die Session andauert. Beim erneuten Besuch muss der Zugriff erneut gefragt werden. Wird die Anfrage via X weggeklickt, so ist die Berechtigung temporär untersagt. Die Anfrage kann danach noch drei weitere Male gestellt werden. Wird sie nach dem dritten Mal weggeklickt, so entspricht dies einer definitiven Sperrung.Die neue Funktion wird mit der Version 116 von Chrome ausgerollt. Damit möchte Google den Nutzern mehr Kontrolle und mehr Klarheit, wie die Berechtigung zu verstehen ist, anbieten. Unter Einstellungen > Privatsphäre und Sicherheit > Seiteneinstellungen ist es möglich, alle bislang erteilten Berechtigungen an verschiedene Webseiten einzusehen. (adk)