Microsoft veröffentlicht Security Updates für Exchange Server erneut

16. August 2023 - Microsoft hat die fehlerhaften Updates für Exchange nun in einer korrigierten Fassung neu veröffentlicht. Je nach Stand des Systems gilt es, unterschiedliche Installationsanweisungen zu beachten.

Nachdem die letzte Woche für Exchange Server veröffentlichten Security Updates für massive Störungen gesorgt haben und wieder zurückgezogen werden mussten, nimmt Microsoft jetzt einen neuen Anlauf und veröffentlicht die Updates erneut.Wie der Konzern via Tech Community bekannt gibt , kann die neue Update-Version manuell oder automatisch installiert werden, sofern sich bei der Installation der fehlerhaften Version keine Probleme ergeben haben. Wurde hingegen der vergangene Woche veröffentlichte Workaround angewandt und manuell ein Network-Service-Konto erstellt, muss die erste Update-Variante zuerst deinstalliert werden, das Konto wieder gelöscht und dann die jüngste, korrigierte Update-Version eingespielt werden.In den ursprünglich veröffentlichten Exchange-Updates steckte ein Fehler in der Lokalisierung, wodurch nicht-englischsprachige Systeme durch die Installation ausser Betrieb gesetzt wurden. Microsoft hat daraufhin einen Workaround veröffentlicht, mit dem sich die Systeme wieder nutzen liessen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (rd)