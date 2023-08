Windows 11 bringt Support für HDR-Hintergrundbilder im JXR-Format

(Quelle: Microsoft)

4. August 2023 - Im neuesten Dev-Channel-Build 23516 unterstützt Windows 11 HDR-Bilder als Wallpaper auf HDR-kompatiblen Displays.

Wenn mehrere unterschiedliche Displays am PC angeschlossen sind, passt Windows 11 das Wallpaper automatisch den Fähigkeiten des jeweiligen Monitors an. Microsoft empfiehlt zudem den Einsatz der HDR Calibration App, die im Microsoft Store zu finden ist und weist darauf hin, dass sich der HDR-Support noch in der Testphase befindet. So könne es etwa auf Notebooks mit HDR-Displays zu Problemen mit den HDR-Hintergrundbildern kommen. Weitere Informationen findet man in den Release Notes zum Insider Preview Build 23516 . Dort findet sich zudem ein Link zum Download von fünf JXR-Bildern für Testzwecke. (ubi)