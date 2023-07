Sunrise: Spoofing mit privaten Schweizer Mobilfunknummern nimmt zu

31. Juli 2023 - Das Vorkommen von Fake-Anrufen mit Spoofing bewege sich zwar im gewohnten Bereich, so die Schweizer Telcos. Doch vor allem Sunrise-Kunden registrieren derzeit vermehrt Spoofing-Versuche mit privaten Schweizer Handynummern.

Wie "Swiss IT Magazine" aus Leserkreisen erfahren hat, gibt es in jüngster Zeit vermehrt Spoofing-Anrufe mit privaten Handynummern bei Sunrise-Kunden. Auf Anfrage verneint Sunrise zwar, dass man ein erhöhtes Spoofing-Aufkommen registriere, man nehme allerdings wahr, "dass Spoofer seit einigen Monaten vermehrt echte statt Fake-Nummern verwenden und diese häufig wechseln", so der Telco. Bei Swisscom und Salt will man derweil ebenfalls kein höheres Spoofing-Aufkommen bemerkt haben als sonst.Man könne, so Sunrise weiter, Spoofing-Anrufe (aus dem Ausland kommend mit einer Schweizer Nummer) nur im Sunrise Netz und nur auf Beschwerde eines Kunden hin sperren. Weiter solle man sich beim Kundendienst melden, damit gemeinsam Massnahmen gegen das vorliegende Spoofing ergriffen werden können. Wie uns Leser berichteten, wurden sie vom Sunrise-Support jedoch vertröstet – die interne IT arbeite seit geraumer Zeit daran, das Problem in den Griff zu bekommen, weiter könne man leider nichts tun.