Über 500 Citrix-Server in der Schweiz weiterhin angreifbar

(Quelle: Depositphotos / 3dmentant)

25. Juli 2023 - Weltweit sind 15'000 Citrix-Server aufgrund einer kritischen Sicherheitslücke angreifbar, mehrere Hundert davon in der Schweiz. Admins sollten schnell reagieren und die Systeme patchen.

Während die Forscher in den USA 6000 und in Deutschland 1500 betroffene Citrix-Server gefunden haben, sind es in der Schweiz 576. Citrix hat bereits Mitte Juli vor der kritischen Zero-Day-Lücke CVE-2023-3519 gewarnt und einen entsprechenden Patch bereitgestellt. Die Lücke soll Angriffe aus der Ferne ohne Authentifizierung sowie anschliessend die Kompromittierung gesamter Systeme ermöglichen. Die US-Behörde Cybersecurity and Infrastructure Authority (CISA) hat zudem vor wenigen Tagen davor gewarnt, dass kriminelle Akteure die Schwachstelle bereits ausnutzen. Sie ruft dazu auf, betroffene Server schnellstmöglich zu patchen. (sta)