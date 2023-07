Neue Mobile-Abos von iWay mit mehr Leistungen

(Quelle: iWay)

12. Juli 2023 - iWay lanciert ein gutes Jahr nach seinen ersten Mobile-Abos das erste Update für seine Mobilfunkleistungen. Die Preise bleiben bestehen, die Obergrenzen für Datennutzung, Anrufe und SMS werden angehoben.

iWay bohrt seine Mobile-Abos auf. Laut dem Anbieter gibt es damit neu mehr Leistung und Möglichkeiten zum selben Preis. So enthalten fortan alle Mobile-Abos unlimitierte Anrufe und SMS in der Schweiz. Bisher waren diese, abhängig vom Abo, noch begrenzt. Weiter gibt es neue Datenlimiten für die iWay-Abos. Diese liegen beim Basic-Abo für 19 Franken monatlich neu bei 30 GB (statt bisher 3 GB), bei den Abos Mobile Classic und Mobile Premium zu 29 und 39 Franken pro Monat fällt das Datenlimit gänzlich. Die beiden alten Abos boten 200 GB Traffic. Weiter gibt’s bei Classic und Premium 5 GB respektive 30 GB Daten innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums – diese Grenzwerte entsprechen den seit rund einem Jahr bestehenden Abos ("Swiss IT Magazine" berichtete ).iWay nutzt für seine Mobile-Dienste das Salt-Netz und bietet damit bei allen Abos auch die 5G-Leistung von Salt an. Für die Abos gilt eine Fair Use Policy, was bedeutet, dass die Leistung nach dem Verbrauch von 30 (Basic), 80 (Classic) und 200 GB (Premium) ohne weitere Kosten auf 128 Kbit/s reduziert wird. Mehr Infos zur Fair Use Policy finden sich hier.