Rechenzentrum Stollen Luzern: Abwärmenutzung auf die Spitze getrieben

(Quelle: EWL/SITM)

5. Juli 2023 - Das Rechenzentrum Stollen Luzern setzt auf einen (fast) CO2-freien Betrieb und ein besonders ausgeklügeltes System für Kühlung und Abwärmenutzung. Wir durften in den Stollen eintreten und einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Mit den Rechenzentrum Stollen Luzern betreibt der lokale Energieversorger EWL ein kleines, aber recht spezielles Datacenter. Mit einem aussergewöhnlichen Konzept für Kühlung und Abwärmenutzung will man sich von der Masse abheben. "Die Nutzung der Abwärme treiben wir mit diesem System wirklich auf die Spitze", so Marco Reinhard, Geschäftsführer, EWL Rechenzentrum, beim Besuch im RZ Stollen. Auch konnte man beim Bau sowohl Ressourcen als auch Arbeit einsparen – denn die Anlage steht in einem ausgemusterten Zivilschutzbunker an bester Lage in der malerischen Stadt.Lesen Sie in unserer Reportage, welche Überlegungen in die Konzeption und die Umsetzung des Projektes eingeflossen sind und wie EWL beim RZ-Betrieb in möglichst vielen Bereichen auf maximale Nachhaltigkeit setzt. Könnte das etwas andere Datacenter – besonders unter Berücksichtigung des Platzmangels und der Energiekrise – gar ein Vorbild für künftige RZ-Projekte in der Schweiz sein?Der ganze Bericht findet sich online an dieser Stelle. Auch gibt’s den Artikel in der aktuellen Ausgabe von "Swiss IT Magazine" zu lesen. Noch kein Abo? Bestellen Sie hier ein kostenloses Probeabo! (win)