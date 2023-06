Nur ein Viertel der Meta-Belegschaft mit Zuckerberg zufrieden

12. Juni 2023 - Nach Entlassungen und Strategiewechseln zweifeln viele Meta-Angestellte an den Fähigkeiten der Führungsetage des Zuckerberg-Konzerns. Und über die Hälfte der Belegschaft fühlt sich nicht wertgeschätzt.

Auch mit der Wertschätzung der Mitarbeitenden geht es bei Meta demnach bergab. Fühlten sich im Oktober 2022 noch 58 Prozent der Teilnehmenden angemessen wertgeschätzt, sank der Anteil in der neuen Erhebung deutlich auf 43 Prozent. Eigentlich kein Wunder, blickt Meta doch auf turbulente Monate zurück, geprägt von mehreren Entlassungswellen, Kostensparprogrammen und Strategiewechseln – das alles im Rahmen des von CEO Mark Zuckerberg proklamierten "Jahres der Effizienz".Ein Angestellter soll sich denn auch nach der zweiten Stellenstreichrunde in einem internen Forum so geäussert haben: "Sie haben die Moral und das Vertrauen in die Führung bei vielen Leistungsträgern erschüttert, die intensiv arbeiten. Wieso sollen wir überhaupt noch bei Meta bleiben?" Auch die Abkehr vom früher stark gepushten Metaverse hin zu KI liess offenbar Zweifel an Zuckerbergs Führungsqualitäten aufkommen. (ubi)