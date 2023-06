Android 14 Beta 3 erreicht Plattform-Stabilität

(Quelle: Google)

9. Juni 2023 - Google hat die Beta 3 von Android 14 veröffentlicht, die Plattform-Stabilität erreicht hat und auch mit einigen neuen Funktionen aufwarten kann.

Google hat die mittlerweile bereits dritte Beta des Mobilbetriebssystems Android 14 veröffentlicht. Wie der Konzern via Developers Blog bekannt gibt, wurde mit dem jüngsten Release Plattform-Stabilität erreicht, womit gemeint ist, dass die Programmierschnittstellen und App-bezogenen Verhaltensweisen nun in der finalen Ausführung vorliegen. Im Sommer dürfte eine weitere letzte Beta-Version folgen, bevor dann voraussichtlich im August die finale Version veröffentlicht wird. Die aktuelle Beta 3 lässt sich auf Pixel-Smartphones ab dem Modell 4a installieren, neu wird erstmals auch das Pixel 7a unterstützt. Voraussetzung ist zudem eine Anmeldung am Android-Beta-Programm.Die jüngste Beta hat auch einige Neuerungen verpasst bekommen. So erlaubt der Release, Anpassungen am Sperrbildschirm vorzunehmen. Dazu stehen neue Designs für die Uhr oder das Wetter zur Verfügung und bei den Widgets lassen sich Farbe und Grösse anpassen. Daneben wurde die Akkuanzeige optisch aufgefrischt und auch die Benutzeroberfläche hat diverse kleine Detail-Überarbeitungen erfahren, um dem Material-You-Farbschema besser Rechnung zu tragen. (rd)