Google Chat bekommt KI-Textassistent

(Quelle: Google)

6. Juni 2023 - Mit dem neuen Feature Smart Compose für Google Chat im Web bekommt die Kommunikationslösung eine KI-unterstützte Textvervollständigung.

Google verpasst seiner Kommunikationsplattform Chat (ehemals Hangouts) ein KI-Feature für den Text-Chat. Das Feature Smart Compose hilft den Usern fortan mit Textvervollständigungen, besser und schneller kommunizieren zu können. Der Assistent schlägt während dem Tippen in grauer Schrift einen vervollständigten Satz vor, der mit der Tabulatortaste bestätigt werden kann (siehe Bild).Besonders gut funktioniere dies laut Google im Tandem mit dem bereits bestehenden Feature Smart Reply, ebenfalls ein Textassistent, der über dem Textfeld bereits vorgefertigte Antworten anzeigt, auf die man nur noch klicken muss, um sie abzusenden. Neben der Zeitersparnis soll Smart Compose auch die Fehlerquote bei Rechtschreibung und Grammatik verbessern, wie Google im zugehörigen Blogpost schreibt Smart Compose wird in den kommenden Wochen für Chat im Web verfügbar gemacht. Deutsch wird vorläufig jedoch noch nicht unterstützt – aktuell kann das Feature Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch und Italienisch. Wann Deutsch folgen wird, ist noch nicht bekannt. Smart Compose ist standardmässig aktiviert, lässt sich aber in den Einstellungen ausschalten. (win)