Kaspersky bringt Erkennungstool für Operation Triangulation

(Quelle: Kaspersky)

5. Juni 2023 - Mit dem Python-basierten Gratis-Utility "triangle_check" ermöglicht es Kaspersky, iOS-Geräte zu identifizieren, die mit der Malware der Operation-Triangulation-Kampagne infiziert sind.

Vor wenigen Tagen hat der Cybersecurity-Spezialist Kaspersky über eine Malware-Kampagne informiert, die von den iPhones der eigenen Mitarbeitenden aus im internen Netzwerk wütete und offenbar schon seit 2019 zugange war ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Kaspersky nennt die Advanced-Persistent-Threat-Kampagne "Operation Triangulation".Jetzt hat Kaspersky ein Utility namens triangle_check publiziert. Das Dienstprogramm ist in Python geschrieben, für Windows und Linux auf Github als Binary sowie für MacOS als Python-Package erhältlich und erlaubt es, in den iTunes-Backups von iOS-Geräten automatisch nach Spuren einer Operation-Triangulation-Infektion zu suchen und so zu checken, ob ein Gerät infiziert wurde. Das Utility gibt je nach erkanntem Status die Meldung "Detected" (Gerät ist infiziert), "Suspicion" (Gerät aufgrund gewisser Indikatoren wahrscheinlich infiziert) oder für nicht infizierte Geräte "No traces of compromise were identified" aus.