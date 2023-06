Oppo lanciert MR-Headset für Entwickler

(Quelle: Oppo)

1. Juni 2023 - Oppo stellt Entwicklern in China ein MR-Headset zu Verfügung, damit innovative und nützliche Applikationen entwickelt werden können. Für Endbenutzer ist es nicht verfügbar.

Tech-Gigant Oppo hat ein selbst entwickeltes MR-Headset vorgestellt. Die Hardware richtet sich allerdings nicht an Endbenutzer, sondern an Entwickler, wie "Tech News Space" berichtet . Diese sollen das Headset nutzen, um brauchbare und innovative Applikationen für MR-Headsets im Allgemeinen zu entwickeln. Oppo selbst glaubt, dass es noch einige Jahre dauern wird, bis sich die Technologie auf dem Massenmarkt durchsetzt, so wie es das Smartphone getan hat.Das Headset ist mit zwei Kameras ausgerüstet, welche die Wahrnehmung der eigenen Umgebung ermöglichen. Auf der Innenseite ist es mit sogenannten Pancake-Linsen ausgestattet und diese Displays ermöglichen eine Bildwederholfrequenz von 120 Hz. Das Headset basiert ferner auf der Snapdragon XR2+ Plattform, verfügt über eine Schnelllade-Funktion und ist in der Lage, den Puls des Trägers zu messen. Im Lieferumfang enthalten sind ausserdem zwei ringförmige Controller für die Hände, welche eine vielseitige Steuerung ermöglichen sollen.Das Oppo MR Glass Edition Developer Headset, wie es mit vollem Namen heisst, wird ab der zweiten Jahreshälfte ausschliesslich in China vertrieben. (adk)