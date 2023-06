Honor 90 und 90 Pro: Nächste Smartphone-Generation am Start

(Quelle: Honor)

1. Juni 2023 - Honor hat zwei neue Smartphones präsentiert. Das Honor 90 tritt im Mittelfeld an, während das 90 Pro sich zwischen Mittelfeld und Top-Smartphone befindet.

Der chinesische Hersteller Honor hat die Modelle 90 und 90 Pro vorgestellt. Die beiden Smartphones sind die Nachfolger der 80er-Serie, welche in Europa jedoch nie offiziell erhältlich war.Das 90 Pro setzt sich mit seinen Leistungsdaten in die Nische zwischen Mittelfeld und Top-Smartphone. Als Prozessor fungiert der Snapdragon 8+ Gen 1 mit wahlweise 12 oder 16 GB Arbeitsspeicher. Damit sind eine hohe Performance und flüssige Übergänge garantiert. Apropos flüssig: Das 6,78-Zoll grosse Display bietet eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Überhaupt kann sich der AMOLED-Screen mit einer Auflösung von 1224 × 2700 Pixel sowie einer Helligkeit von maximal 1600 Nits wortwörtlich sehen lassen.Das Display mit den abgerundeten Ecken füllt ferner die komplette Vorderseite des Gerätes, die Selfie-Kamera ist in einer kleinen Notch versteckt. Erhältlich ist das Smartphone in vier verschiedenen Farbvarianten, wobei zwei unifarben sind und die anderen beiden Versionen ein auffälliges Muster aufweisen. Die Rückseite weist ausserdem ein glänzendes Finish auf.