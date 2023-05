Google Calendar: Vereinfachte Synchronisation mit Outlook

(Quelle: Microsoft)

19. Mai 2023 - Google verbessert das Zusammenspiel zwischen Google Calendar sowie Outlook für Nutzer, die für beide Anwendungen dieselbe Mail-Adresse verwenden.

Google hat Neuerungen für seine Kalender-Lösung Google Calendar eingeführt, die insbesondere das Zusammenspiel mit Outlook vereinfachen. Als wesentliche Neuerung erhalten Nutzer, die Google Calendar und Outlook mit derselben E-Mail-Adresse verwenden, neu die Möglichkeit, via Outlook Einladungen im Google-Kalender zu empfangen und zu bestätigen. Zudem erscheint in Outlook ein Reminder für Veranstaltungen, die in Google Calendar erstellt wurden. Ebenfalls verbessert wurden die Benachrichtigungsfunktionen für Kalender und Kontakte bei wiederkehrenden Ereignissen.Die Neuerungen sind für alle Google-Workspace-Nutzer verfügbar, aber auch für Nutzer von G Suite Basic und Business und für Inhaber eines persönlichen Google-Accounts. Die verbesserte Funktionalität sollte bereits bei allen Usern ohne deren Zutun ausgerollt worden sein. Weitere Infos finden sich hier . (mw)