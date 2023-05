Zwangsupdate für Windows 10 Version 21H2

17. Mai 2023 - In wenigen Tagen erscheint das letzte Sicherheitsupdate für Windows 10 in der Version 21H2. Das Support-Ende läutet auch ein Zwangsupdate für entsprechende Geräte ein.

Am 13. Juni 2023, also in etwas weniger als einem Monat, erreichen die Home- und Pro- sowie weitere Editionen von Windows 10, Version 21H2, ihr Wartungsende. An diesem Tag wird also letztmals ein Sicherheitsupdate für das erwähnte Betriebssystem veröffentlicht, wie Microsoft entsprechenden Nutzern derzeit in Erinnerung ruft.Gleichzeitig teilt Microsoft mit, dass man sowohl für Privatanwender als auch nicht verwaltete Unternehmensgeräte automatisch ein Funktionsupdate initiieren wird, wie das für Windows-10-Geräte, die das Ende der Wartungszeit erreicht haben oder in den nächsten Monaten erreichen werden, üblich ist. Man spricht dabei gerne auch von einem Zwangsupdate.Wer eine Zwangsaktualisierung, die sich übrigens durchaus terminieren lässt, umgehen möchte, dem empfiehlt Microsoft nicht wenig überraschend vor dem 13. Juni 2023 direkt auf Windows 11 zu migrieren. Detaillierte Informationen zum bevorstehenden Support-Ende von Windows 10, Version 21H2 gibt es derweil auf dieser Seite . (mv)