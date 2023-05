Whatsapp wird in Singapur zum Zahlungsmittel

(Quelle: Whatsapp)

11. Mai 2023 - Whatsapp wird in Singapur mehr als nur ein Messenger. Meta führt das Feature ein, in Kontakt mit Firmen gleich in Whatsapp für Waren und Dienstleistungen zu bezahlen.

Meta erweitert die Funktionalität von Whatsapp in Singapur um die Möglichkeit, direkt in der App Zahlungen zu tätigen. Damit das möglich wird, arbeitet Meta mit dem Zahlungsdienstleister Stripe zusammen, wie "Mspoweruser" berichtet . Whatsapp-User werden somit ermächtigt, ihre Debit- oder Kreditkarte zu hinterlegen und Waren oder Dienstleistungen direkt zu bezahlen, wenn mit einem Business Account eines Unternehmens interagiert wird. Eine Essensbestellung oder eine Fahrstunde kann somit in einem Rutsch mit dem Messenger organisiert und bezahlt werden. Voraussetzung dafür ist, dass das Unternehmen diese Möglichkeit ebenfalls anbietet.Singapur ist nicht das erste Land, in welchem der Bezahldienst innerhalb von Whatsapp eingeführt wird. Meta hat diesen Service 2020 erstmals in Indien getestet und im vergangenen Jahr auf weitere Nutzer ausgeweitet. Erst kürzlich kündigte Meta an, diese Funktion für Nutzer in Brasilien zugänglich zu machen. Wann diese Möglichkeit nach Europa kommt, hat Meta bislang nicht kommuniziert. (adk)