Debian 12.0 wird am 10. Juni veröffentlicht

(Quelle: Debian)

29. April 2023 - Rund zwei Jahre nach der letzten Veröffentlichung wird am 10. Juni von der Linux-Distribution Debian die aktualisierte Version 12 veröffentlicht, welche die Bezeichnung "Bookworm" trägt.

Am kommenden 10 Juni erscheint die jüngste Version 12 der Linux-Distribution Debian, wie jetzt offiziell angekündigt wurde. In der Vergangenheit wurden neue Debian-Releases jeweils im Zweijahrestakt veröffentlicht. Der kommende Release mit der Bezeichnung "Bookworm" folgt ebenfalls knapp zwei Jahre nach der Veröffentlichung der aktuellen Ausführung mit der Bezeichnung "Bullseye" im August 2021. Als sogenanntes Full Freeze Date wurde der 24. Mai bekanntgegeben. Ab diesem Zeitpunkt müssen neue Packages für Bookworm manuell vom Release Team genehmigt werden.Wie den Release Notes entnommen werden kann, wird Debian 12 mit den aktualisierten Paketen der gängigen Open-Source-Anwendungen ausgeliefert und basiert auf dem Linux-Kernel-Image 6.1. Weiter ist darin etwa der Apache-Webserver 2,4,56 enthalten, während PHP von der Version 7,4 auf 8,2 aktualisiert wurde. Ebenfalls an Bord sind die aktuellen Versionen von Bind, Nginx oder Python 3. (rd)