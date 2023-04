iPhone App Store in Europa hat monatlich 101 Millionen aktive User

(Quelle: Apple)

28. April 2023 - Apple hat erstmals über die Nutzerzahlen des iOS App Store in Europa informiert und spricht von 101 Millionen monatlich aktiver Nutzer. Der iPhone-Hersteller wurde durch eine EU-Verordnung zur Veröffentlichung gezwungen.

Apple hat erstmals Zahlen zur Nutzung der App Stores in Europa veröffentlicht, so ein Bericht von "Heise". Bei den von Apple publizierten Nutzer-Zahlen handelt es sich um die Zahl der durchschnittlichen monatlich aktiven Empfänger, berechnet als Durchschnitt über den Zeitraum von sechs Monaten bis zum 31. Januar dieses Jahres. So wird der iOS App Store im Schnitt von 101 Millionen Usern besucht, während es beim iPadOS App Store 23 Millionen, beim MacOS App Store noch 6 Millionen und beim TvOS App Store schliesslich noch eine Million monatliche Nutzer sind. Über die Nutzerzahlen bei WatchOS App Store, Apple Books oder bei den bezahlten Podcast-Abonnenten gibt sich Apple indessen bedeckt und spricht pauschal von jeweils weniger als einer Million Nutzer.Apple hätte sich allerdings kaum aus freien Stücken zur Veröffentlichung der Nutzungszahlen durchgerungen und entspricht mit dem Schritt lediglich der Verordnung Nr. 2022/2065 des Europäischen Parlaments vom Oktober 2022, die eine entsprechende Veröffentlichung bei sehr grossen Anbietern vorsieht. (rd)