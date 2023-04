Snapchat Chatbot per sofort für alle User gratis

(Quelle: Snap)

21. April 2023 - Nachdem der Snapchat Chatbot My AI seit dem Launch im März nur der zahlenden Klientel zur Verfügung gestellt wurde, können nun alle User kostenlos davon Gebrauch machen.

Anfangs März hat Snapchat einen eigenen KI-basierten Chatbot namens My AI vorgestellt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Auch dieser Chatbot macht sich die GPT-Technologie OpenAI zunutze und wurde speziell auf den Social-Media-Dienst angepasst. Entsprechend soll er etwa bei Ideen für Geburtstagsgeschenke, Wanderausflügen oder Kochrezepten mit Vorschlägen zur Seite stehen. My AI konnte allerdings nicht von allen Snapchat-Anwendern genutzt werden, sondern lediglich von der zahlenden Klientel. Doch das soll sich jetzt ändern.Wie Snap jetzt bekanntgibt, will man My AI per sofort allen Snapchatters zur Verfügung stellen. Dazu hat man den Chatbot darüber hinaus auch mit neuen Funktionen angereichert. So lässt sich My AI neu personalisieren und mit einem benutzerdefinierten Bitmoji wie auch einem individuellen Namen versehen. Dazu lässt sich My AI über das @-Zeichen in Gespräche einbinden.Daneben will Snap den Chatbot dahingehend verbessert haben, dass seine Antworten zu 99,5 Prozent den Community-Richtlinien entsprechen, um die Userschaft vor unangemessenen Antworten zu schützen. Weiter hat man eine Moderationstechnologie hinzugefügt, die den Schweregrad von Verstössen beurteilt, um den Zugang zu My AI bei Missbrauch zu beschränken. (rd)