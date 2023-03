Snapchat lanciert KI-Chatbot My AI

(Quelle: Snapchat)

1. März 2023 - Die beliebte Social-Media-App Snapchat erhält einen eigenen KI-Chatbot. Bei der Nutzung von My AI, und darauf weist Snapchat ausdrücklich hin, sollte man jedoch Vorsicht walten lassen.

Nach Google, Microsoft und Meta hat auch Snapchat einen eigenen KI-Chatbot angekündigt. My AI, wie er sich nennt, nutzt gemäss einer Ankündigung die neueste Version der GPT-Technologie von OpenAI und wurde speziell auf den beliebten Social-Media-Dienst angepasst. Der Bot soll unter anderem dabei helfen, Ideen für Geburtstagsgeschenke zu finden, einen Wanderausflug zu planen oder ein Rezept für ein Abendessen vorzuschlagen. Vorerst werden My AI allerdings nur Abonnenten von Snapchat+ nutzen können. Die Einführung ist für diese Woche geplant.Snapchat weist ferner darauf hin, dass My AI zwar darauf ausgelegt worden sei, voreingenommene, falsche, schädliche oder irreführende Informationen zu vermeiden, allerdings könne es dennoch zu Fehlern kommen. Zudem werden Nutzer darauf hingewiesen, sich nicht allein auf Ratschläge des KI-Bots zu verlassen und keine Geheimnisse preiszugeben. "Wie alle KI-gesteuerten Chatbots neigt auch My AI zu Halluzinationen und kann dazu gebracht werden, so ziemlich alles zu sagen. Bitte seien Sie sich seiner vielen Unzulänglichkeiten bewusst", so das Snapchat-Team. (mv)