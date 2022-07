Snapchat bringt Web-Version

(Quelle: Snapchat)

18. Juli 2022 - Snapchat-Plus-Kunden in ausgewählten Ländern können ab sofort auch am Desktop chatten und Video-Calls abhalten. Möglich macht dies eine neue Web-Version des Nachrichtendienstes.

Snapchat soll in einigen Ländern, konkret den USA, Grossbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland, damit begonnen haben, eine Webversion der Messaging-App auszurollen. Diese ermöglicht es den Anwendern, die Chat-Funktionen zu nutzen und Video-Calls am Desktop durchzuführen, wie "The Verge" schreibt . In anderen Ländern soll die Web-Version zu einem späteren Zeitpunkt abrufbar sein.Um auf die Web-Version zuzugreifen, können sich die User über die Website web.snapchat.com anmelden. Allerdings steht Snapchat for Web aktuell nur den Snapchat-Plus-Kunden, sprich jenen Nutzern, die für den Dienst bezahlen, zur Verfügung. (af)