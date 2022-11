Snapchat gibt's jetzt im Microsoft Store

30. November 2022 - Nach jahrelanger Absenz von der Windows-Welt hat Snapchat jetzt eine Progressive Web App für Windows 10 und 11 lanciert, die im Microsoft Store gratis zu haben ist.

Die Social-Media-Plattform Snapchat hat die Windows-Welt lange Jahre gescheut wie der Teufel das Weihwasser – bis vor Kurzem gab es nicht einmal eine Web-Version von Snapchat, und eine Snapchat-App für Windows Phone hat nie existiert. Windows-Smartphones gibt es inzwischen keine mehr, aber Snapchat hat sich nun entschieden, der Windows-Nutzerschaft künftig nicht mehr die kalte Schulter zu zeigen. Ab sofort ist im Microsoft Store eine Snapchat-App für Windows 10 und 11 kostenlos erhältlich.Die neue Snapchat-App kommt allerdings nicht als native Anwendung daher, sondern in Form einer Progressive Web App (PWA), die auf den Edge-Browser zurückgreift. Die App basiert damit auf der Web-Version von Snapchat, die seit Sommer 2022 verfügbar ist ("Swiss IT Magazine" berichtete ), und ist gerade mal 1,4 MB gross. Da die Snapchat-App via Edge funktioniert, sieht Windows sie wie eine native App an und präsentiert ein entsprechendes Icon im Startmenü und zeigt Benachrichtigungen regulär an. (ubi)