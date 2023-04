Digitec kämpft mit Gutschein-Dieben

(Quelle: Unsplash/SITM)

21. April 2023 - Rund um Gutschein-Codes von Digitec ist es zu Unregelmässigkeiten gekommen, was dazu geführt hat, dass Digitec bei gewissen Kunden gültige Codes ersetzen musste. Dabei ist der Onlineriese aber dilettantisch vorgegangen.

Vor Wochenfrist hat Digitec eine Kundeninformation mit dem Betreff "Ihre Gutschein-Codes wurden ersetzt" verschickt. Wie in der Mail zu lesen war, habe man "aus technischen Gründen" bestehende, noch nicht eingelöste Gutscheine-Codes deaktivieren und durch neue Codes ersetzen müssen.Nun hat sich aber gezeigt, dass es sich bei diesen "technischen Gründen" um einen Sicherheitsvorfall handelte. Wie Digitec auf eine Anfrage von "Swiss IT Magazine" erklärte, seien Unregelmässigkeiten bei der Einlösung von Gutschein-Codes festgestellt worden. "Durch eine fehlerhaft implementierte Prüfmethode war es mit entsprechendem IT-Wissen und genügend krimineller Energie kurzzeitig möglich, fremde Gutschein-Codes auszulesen", so Digitec. Man habe den Fehler entdeckt und behoben und als Sicherheitsmassnahme "einige Codes" gesperrt und durch neue ersetzt. Digitec behauptet, dass nicht alle Gutscheincodes betroffen sind, macht aber keine Angaben zum Umfang der Unregelmässigkeiten. Die Probleme sind aber offenbar auch beim Schwester-Warenhaus Galaxus aufgetreten. Wichtig ist dem Unternehmen noch zu erwähnen, dass zu keinem Zeitpunkt ein Zugriff auf das Kundenkonto beziehungsweise auf die persönlichen Daten im Kundenkonto möglich war.Eher dilettantisch war derweil Digitecs Herangehensweise zur Lösung der Probleme – und das gleich auf mehreren Ebenen. Dazu muss man sich vor Augen führen, dass Gutscheine in der Regel nicht für den Eigengebrauch gekauft, sondern verschenkt oder allenfalls verlost werden. In seiner Kundeninformation adressierte Digitec dies folgendermassen: "Sollten Sie Gutscheine an Dritte verschenkt haben, bitten wir Sie, besagten Personen die neuen Gutschein-Codes mitzuteilen." Digitec geht also davon aus, dass der Käufer der Gutscheine mit sämtlichen Beschenkten noch in Kontakt steht – was doch einigermassen realitätsfremd erscheint. Doch das ist nur der Anfang.