Google stampft Support für Smart Displays ein

(Quelle: Lenovo)

12. April 2023 - Für Google-Assistant-gestützte Smart Displays von Drittherstellern will Google keine neuen Firmware-Updates mehr bereitstellen. Die Produktekategorie steht damit vor dem Aus.

Hersteller wie Lenovo, JBL oder LG haben sogenannte Smart Displays auf den Markt gebracht, deren Funktionalität auf Google Assistant basiert. Jetzt versetzt Google dieser Produktekategorie den Todesstoss: Es gibt ab sofort keine Software-Updates mehr für Smart Displays von Drittherstellern, wie einer Randnotiz in einer Anleitung für Anrufe über Duo auf einem Lautsprecher oder Smart Display zu entnehmen ist. Es heisst dort: "Google stellt keine Softwareupdates mehr für folgende Smart Displays von Drittanbietern bereit: Lenovo Smart Display (7", Bild, 8" und 10"), JBL Link View und LG Xboom AI ThinQ WK9 Smart Display."Die betroffenen Geräte beziehungsweise deren Nutzer können somit nicht mehr mit neuen Features und Verbesserungen rechnen. Die Geräte funktionieren zwar wie gehabt, dürften aber in Zukunft an Attraktivität verlieren und technisch von neuen Geräten, die wohl vornehmlich von Google selbst stammen werden, überholt werden. Im Moment scheint es so, dass nur noch der Nest Hub und der Nest Hub Max von Google in den Genuss von Verbesserungen kommen werden – ganz im Gegensatz zu den Anfängen der Produktekategorie, wo Google selbst keine eigene Hardware hatte und die Dritthersteller dazu angeregt hatte, Smart Displays zu produzieren. Und in der Zwischenzeit hat sich Google bei den eigenen Geräten nicht immer an die Richtlinien zum Einsatz von Google Assistant gehalten, die es den Smart-Display-Herstellern auferlegt hatte. Lenovo, LG & Co. dürften also kaum grosses Interesse an den Tag legen, weiterhin auf Smart Displays zu setzen. (ubi)