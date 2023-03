Huawei präsentiert Mate X3 und P60-Serie

(Quelle: Huawei)

27. März 2023 - In China hat Huawei vier neue Smartphones vorgestellt, in Europa sollen sie im Mai präsentiert werden. Zumindest für den chinesischen Markt verzichtet der Hersteller beim Mate X3 (Bild) und der P60-Serie auf 5G.

Huawei hat in China ein neues Foldable namens Mate X3 und die P60-Smartphone-Serie mit den drei Modellen P60, P60 Pro und P60 Art vorgestellt. Das Mate X3 bietet neben dem faltbaren Innendisplay mit 7,85-Zoll-Diagonale zusätzlich einen 6,4 Zoll grossen Aussenbildschirm, beide sind 120-Hz-fähig. Erstaunlich sind die Angaben zur Dicke des Geräts: Aufgefaltet soll es nur 5,3 Millimeter dick sein, zusammengefaltet 6,3 mm. Auch das Gewicht liegt mit 239 Gramm 24 Gramm unter demjenigen des Samsung Galaxy Z Fold4. Das Gehäuse ist zudem gemäss IPX8 spritzwasser-, Wasser- und staubdicht.Auch die Kameraausstattung kann sich sehen lassen. Auf der Rückseite finden sich neben der 50-MP-Hauptkamera eine 13-MP-Ultraweitwinkel- und eine 12-MP-Telekamera mit Fünffachzoom. Frontseitig weist das Modell aussen und innen je eine 8-MP-Selfiekamera auf, die mit verschiedenen KI-gestützten Funktionen und Effekten aufwartet. Die Kapazität des Akkus beziffert der Hersteller mit typischerweise 4800 mAh, ladbar mit maximal 66 Watt. Beim verbauten SoC handelt es sich um einen achtkernigen Snapdragon 8+ mit Adreno-GPU und AI Engine der 7. Generation. Was man indes vergeblich sucht, ist Support für 5G: Beim Mate X3 muss man sich mit 4G zufriedengeben.Auch die P60-Serie bietet auf der Rückseite drei Kameras, diesmal mit 48 MP ("Ultra Lighting" Hauptkamera mit f21.4-4.0), 13 MP (Ultraweitwinkel) und 12 MP (Tele mit Zweifachzoom). Die Selfiekameras lösen mit 13 MP auf. Alle Modelle kommen mit einem 6,67-Zoll-OLED-Screen und 120-Hz-Support und einem Snapdragon 8+ Gen 1 (ebenfalls ohne 5G). Das P60 Art bietet einen 5200-mAh-Akku und ist mit einer "künstlerisch" gestalteten Rückseite und einem abgerundeten Kamerabuckel versehen. Das P60 und das P60 Pro arbeiten nutzen einen Akku mit 4815 mAh Kapazität.Wie bei Huawei üblich, kommt auf den Smartphones in China das hauseigene HarmonyOS ohne Google Services zum Einsatz. Aktuell hat der Hersteller die neuen Modelle erst auf dem chinesischen Markt lanciert, am 9. Mai soll dann in München der europäische Launch Event stattfinden. In Europa setzt Huawei bisher auf Open-Source-Android mit EMUI-Oberfläche. (ubi)