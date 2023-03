Apple bringt das iPhone in Gelb

(Quelle: Apple)

8. März 2023 - Neue Farbe für das iPhone 14: Ab Mitte März kann man das Gerät auch in Gelb kaufen. Abgesehen von der Farbe ändert nichts – auch der Preis nicht.

Apple hat eine neue iPhone-14-Farbe angekündigt. Die beiden Varianten iPhone 14 sowie iPhone 14 Plus werden ab dem 14. März neu auch in Gelb verkauft. Bis anhin gab es das Gerät in Schwarz, Weiss, Rot, Blau und Violett. Vorbestellungen für das gelbe iPhone werden ab dem 10. März entgegengenommen.Abgesehen von der Farbe gibt es keine Neuerungen. Wie gehabt kommt das iPhone 14 mit 6,1 Zoll Display, während das iPhone 14 Plus über ein 6,7-Zoll-Display verfügt sowie über die laut Apple "längste Batterielaufzeit, die es je bei einem iPhone gegeben hat". Unseren Test des iPhone 14 Plus kann man übrigens an dieser Stelle nachlesen. Beide iPhones kommen wie gehabt mit einem Zwei-Kamera-System, einer Notruf-Funktion via Satellit (die in der Schweiz allerdings noch nicht funktioniert) und einer Unfallerkennungsfunktion.Ebenfalls unverändert bleiben die Preise des iPhones. Das iPhone 14 wird wie gehabt ab 929 Franken verkauft, das iPhone 14 Plus ab 1049 Franken. (mw)