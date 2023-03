Rollout für Google Suite Redesign gestartet

(Quelle: Google)

8. März 2023 - Einige Anwendungen aus der Google Suite bekommen eine überarbeitete Nutzeroberfläche und kleinere Funktionsupdates. Der Rollout hat nun begonnen.

Google rollt das neue Design für seine Web-basierten Office-Anwendungen Google Drive, Docs, Sheets und Slides aus. User sollten nun nach und nach die neu gestaltete und auf dem Design-System Google Material Design 3 aufgebaute Oberfläche nutzen können (mehr Infos zu Material Design 3 gibt’s hier ).Die Neuerungen umfassen eine vereinfachte Benutzeroberfläche, in der die wichtigsten Interaktionen prominenter zugänglich sind, Verbesserungen beim Kommentieren und bei der Einrichtung von Dokumenten sowie eine besser aufgeräumte Nutzeroberfläche. "Diese wichtigen visuellen und interaktiven Designänderungen helfen Ihnen, Ihre Arbeit schneller zu erledigen, indem sie die am häufigsten genutzten Werkzeuge in unseren Produkten hervorheben", so Google. Auch gibt es kleinere neue Funktionalitäten: In Google Drive gibt es neu etwa die Möglichkeit, Bulk-Aktionen für mehrere ausgewählte Dateien vorzunehmen, weiter gibt es neue Filtermethoden für die Files auf Google Drive.Der Rollout hat am 6. März für User im Rapid Release Track begonnen. Für regulär konfigurierte Accounts beginnt der Rollout des neuen Designs am 22. März. (win)